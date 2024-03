Petek, 1. marca 2024

Pretežno oblačno bo z razpršenimi padavinami, ki bodo lahko zmerne ali obilne, še posebno v Predalpah in v Pordenonu. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500-1700 metrov, čez dan pa se bo znižala. Proti večeru se bo razjasnilo na obali in na vzhodu.

Danes bo oblačno. Dež bo od juga zajel vso Slovenijo in se popoldne umikal proti severu.

Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju 12, najvišje dnevne od 6 do 12, na Primorskem okoli 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.