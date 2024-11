Danes bo jasno ali rahlo pooblačeno. Predvsem v dopoldanskih urah bo v nižinah megla.

Dopoldne bo precej jasno z dopoldansko meglo po nižinah.

Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 2, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.