Petek, 1. oktobra 2021

Hladna fronta se je prek Slovenije pomaknila proti vzhodu. Za njo od severovzhoda doteka k nam nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo pretežno jasno vreme. V hribih bo zmerno oblačno, več oblačnosti bo dopoldne na območju Trbiža. Na obalnem območju bo dopoldne pihala zmerna burja, čez dan pa šibki krajevni vetrovi.

Pretežno jasno bo, čez dan bo v notranjosti občasno nekaj več oblačnosti. Dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Burja na Primorskem bo ponehala.

Jutranje temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 16 do 20, na Primorskem do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER