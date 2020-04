Petek, 10. aprila 2020

Nad Evropo je obsežno in ustaljeno območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi severovzhodnimi vetrovi doteka k nam topel in suh zrak.

Jasno do rahlo oblačno bo. Popoldne bodo v hribih in na vzhodnem pasu verjetne krajevne pooblačitve. Pihali bodo krajevni vetrovi; v notranjosti bodo dnevne temperature kar visoke, ob morju pa bo nekoliko hladneje.

Danes bo na Primorskem pretežno jasno, drugod bo sredi dneva in popoldne občasno zmerno oblačno.

Jutranje temperature bodo od -1 do 5, v mraziščih na Notranjskem in Kočevskem do -4, ob morju 7, najvišje dnevne od 20 do 23, na Goriškem do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER