Petek, 10. decembra 2021

Ciklon nad severnim Sredozemljem se počasi polni, vremenska fronta se umika proti vzhodu. Nad naše kraje od jugozahoda doteka vlažen in v višinah hladnejši zrak.

Dopoldne bo zmerno oblačno ali krajevno bolj spremenljivo; popoldne pa bo pretežno oblačno. V hribovitem svetu bo ponoči mrzlo, tla bodo poledenela. Tudi v nižinskem pasu bo ponekod zmrzovalo, tla bodo lokalno lahko poledenela.

Zmerno do pretežno oblačno bo, ponekod tudi delno jasno. Ponekod po nižinah bo megla ali nizka oblačnost.

Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem do 8 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER