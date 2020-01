Petek, 10. januarja 2020

Nad Balkanom in nad večjim delom Sredozemlja je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam dokaj topel in suh zrak.

Na obalnem območju, v nižinskem pasu in do Predalp bo verjetno bolj spremenljivo vreme ob prisotnosti nizke oblačnosti. Možne bodo tudi meglice in megla, zlasti ponoči. V notranjih predelih hribovitega sveta, predvsem v zgornji Karniji in na območju Trbiža bo vreme lepše in nebo v glavnem jasno do rahlo oblačno.

Na Primorskem in Notranjskem bo zmerno do pretežno oblačno, drugod bo več jasnine. Zapihal bo jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER