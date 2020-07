Petek, 10. julija 2020

Dopoldne bo povsod po deželi pretežno jasno vreme. V hribih bo popoldne nastalo nekaj oblačnosti; v notranjih predelih Karnije proti Cadoreju in Comelicu bo lahko nastala kakšna ploha ali posamezna nevihta. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Topleje bo in tudi bolj soparno.

Danes bo pretežno jasno, ponekod bo pihal veter južnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 29 do 35 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER