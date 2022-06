Petek, 10. junija 2022

Zjutraj bo sprva pretežno oblačno vreme, čez dan pa se bodo pojavljale obširne razjasnitve, zvečer bo jasno. V nižinskem pasu in na obali bo pihal zmeren severni veter, v visokogorju pa lahko okrepljen. Čez dan bo topleje.

Danes bo zjutraj in dopoldne še pretežno oblačno, v vzhodni polovici Slovenije bo občasno še rahlo deževalo. Popoldne se bo od zahoda jasnilo. Marsikje bo pihal okrepljen severni veter, na Primorskem burja.

Jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem okoli 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA