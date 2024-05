Petek, 10. maja 2024

Prevladovalo bo jasno do zmerno oblačno vreme. Ob morju in na vzhodnem pasu, zlasti v Trstu in na Kraški planoti bo še pihala zmerna burja.

Danes bo sprva precej jasno, proti večeru se bo oblačnost prehodno nekoliko povečala. Čez dan bo še pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.