Pretežno oblačno bo z rahlimi do zmernimi padavinami, zlasti na vzhodu. Ponoči se bodo pojavljale meglice ali lokalna megla. Nad okoli 1800-2000 m bo možno rahlo sneženje. Na obalnem območju in v visokogorju bo lahko pihal zmeren južni do jugozahodni veter.

Spremenljivo do pretežno oblačno bo, nastajale bodo krajevne padavine, deloma plohe.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA