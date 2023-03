Petek, 10. marca 2023

V hribovitem svetu bo pretežno oblačno vreme. V nižinskem pasu in na obali pa spremenljivo z gostejšo oblačnostjo na vzhodnem pasu. Čez dan se bodo pojavljale rahle padavine, ki bodo v Julijskih Predalpah lahko zmerne. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1600-1800 m. Predvsem v nižinskem pasu in ponoči se bodo lahko pojavljale meglice.

Spremenljivo do pretežno oblačno bo, nastajale bodo krajevne padavine, deloma plohe.

Najnižje jutranje temperature bodo na severu od 1 do 6, drugod od 7 do 12, najvišje dnevne pa od 11 do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA