Petek, 10. novembra 2023

Ponoči ter do jutra se bodo pojavljale znatne do bolj obilne padavine, zlasti na vzhodu. Možna bo tudi kakšna nevihta. Ob morju bo zapihal južni do jugozahodni veter, ki bo v glavnem zmerne jakosti, prehodno bodo možni nekoliko bolj okrepljeni sunki. Sredi dneva se bo oblačnost trgala, prevladovala bo spremenljivost. Proti večeru bo spet bolj nestanovitno s padavinami. Možne bodo tudi plohe in kakšna nevihta. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1100-1400 m; na območju Trbiža lahko do 800-900 m.

Danes bo sprva oblačno s padavinami, ob morju bo tudi kakšna nevihta. Padavine bodo čez dan od zahoda ponehale, pojavljale se bodo še krajevne plohe, morda kakšna nevihta. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 1000 in 1400 m.

Temperature bodo od 8 do 11, v Gornjesavski dolini okoli 3, na Primorskem okoli 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA