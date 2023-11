Petek, 10. novembra 2023

V nižinskem pasu in na obali bo prevladovalo oblačno vreme. V hribovitem svetu bo zlasti zjutraj povsem oblačno. Do jutra bo na širšem območju deževalo; količina dežja bo znatna, lahko nekoliko skromnejša na zahodu. Sredi dneva bodo možne delne razjasnitve; zvečer ponovno poslabšanje tudi s plohami in kakšno nevihto. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1200–1300 m, lahko prehodno nižje v notranjih dolinah. Do jutra bo na obalnem območju pihal zmeren do bolj okrepljen jugozahodnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA