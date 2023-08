Petek, 11. avgusta 2023

Po prehodu višinske doline hladnega zraka se nad večjim delom Evrope počasi krepi območje visokega zračnega tlaka. Cikloni z vremenskimi frontami se zadržujejo nad severno Evropo. Nad naše kraje v višinah s severnim vetrom doteka hladnejši in prehodno bolj vlažen zrak.

Prevladovalo bo stanovitno in pretežno jasno vreme. Na obalnem območju bo dopoldne pihal burin, čez dan pa krajevni vetrovi. Postopoma bo topleje.

Danes bo sončno, jutro bo po nekaterih nižinah megleno.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA