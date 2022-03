Petek, 11. marca 2022

Zjutraj bo na vseh območjih pretežno oblačno vreme; v Karnijskih Alpah in Predalpah bo nad okoli 500 m lahko rahlo naletaval sneg. Tekom dopoldneva se bo od vzhoda pričelo jasniti. Čez dan bo hladneje. Na obalnem območju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja z nekoliko bolj okrepljenimi sunki na Kraški planoti in v Trstu.

Danes dopoldne se bo povsod zjasnilo, dan bo sončen in hladen. Pihal bo veter vzhodnih smeri.

Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem ob šibki burji do 9 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER