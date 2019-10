Petek, 11. oktobra 2019

Prevladovalo bo jasno vreme; le po kotlinah bo zjutraj možna megla ali nizka oblačnost. Zjutraj bo na obalnem območju pihala šibka burja, ki bo nato ponehala. Popoldne bo zapihal morski veter.

Danes bo deloma jasno, del dopoldneva se bo po nekaterih nižinah v notranjosti zadrževala nizka oblačnost. Popoldne bo na severovzhodu zapihal šibak južni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER