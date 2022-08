Petek, 12. avgusta2022

Nad severnim delom zahodne, srednjo in delom vzhodne Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam z vetrovi vzhodnih smeri razmeroma suh zrak.

Danes bo prevladovala spremenljiva oblačnost, ki bo gostejša v prvem delu dneva. Možen bo krajeven dež, tudi kakšna ploha ali posamezna nevihta. Zvečer se bo razjasnilo. Na obalnem območju bo predvsem zvečer pihala zmerna burja.

Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.

Jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 20 do 25, na Primorskem do 29 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA