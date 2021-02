Petek, 12. februarja 2021

Napoved je delno negotova; v hribih kaže na jasno do rahlo oblačno vreme; v nižinskem pasu in ob morju bo zmerno do spremenljivo oblačno ob prisotnosti srednje in visoke oblačnosti. Na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja, ob morju pa okrepljena. Mrzlo bo, povsod po deželi bo proti večeru zmrzovalo, tudi popoldne bodo v nižinskem pasu in na obali temperature le malo nad ničlo.

Sprva bo pretežno jasno, sredi dneva se bo predvsem ponekod v notranjosti Slovenije prehodno pooblačilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki se bo zvečer krepila.

Najnižje jutranje temperature bodo od -14 do -6, v krajih z burjo okoli -2, najvišje dnevne od -6 do 0, na Primorskem okoli 4 stopinj C.

