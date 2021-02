V hribih bo prevladovalo jasno vreme, po nižinah in ob morju pa le rahlo oblačno. V nižinskem pasu bo pihala zmerna burja, na obali pa okrepljena do močna in mrzla. Dan bo mrzel, ponoči bo povsod po deželi zmrzovalo.

Jutri bo pretežno jasno in mrzlo. Na Primorskem bo še pihala burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER