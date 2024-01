Petek, 12. januarja 2024

Nad zahodno in srednjo Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi vetrovi vzhodnih smeri doteka k nam v višinah prehodno nekoliko toplejši in bolj suh zrak.

Pretežno jasno bo. Na obalnem področju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja.

V zahodni in osrednji Sloveniji bo precej jasno, v vzhodni pa zmerno do pretežno oblačno.

Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem ob šibki burji do 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.