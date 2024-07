Po nižinah in ob obali bo jasno in soparno. V hribovitem svetu bo spremenljivo.

Večinoma sončno bo, sprva bo v notranjosti Slovenije nekaj megle ali nizke oblačnosti. Čez dan bo vroče in soparno, verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 35 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.