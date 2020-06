Na obalnem območju in v Alpah bo jasno do le rahlo oblačno; v nižinskem in predalpskem pasu pa spremenljivo oblačno. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Topleje bo.

Jutri bo sončno, po nekaterih kotlinah se bo pojavljala megla. Čez dan bo pihal zahodni do jugozahodni veter. Topleje bo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER