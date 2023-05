Petek, 12. maja 2023

Nad severnim Sredozemljem, vzhodnimi Alpami in severozahodnim Balkanom je območje nizkega zračnega tlaka s središčem nad severno Italijo. Vremenska fronta se iznad Slovenije pomika proti vzhodu. Z jugovzhodnimi vetrovi nad naše kraje doteka vlažen zrak.

Prevladovalo bo oblačno vreme; sredi dneva bodo predvsem na zahodu in na območju lagune možne delne razjasnitve. Ponekod bo lahko še deževalo.

Spremenljivo do pretežno oblačno bo, pogoste bodo krajevne plohe, sredi dneva in popoldne bodo možne tudi posamezne nevihte.

Jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 11 do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA