Petek, 12. marca 2021

Na zahodu in v Alpah bo pretežno oblačno vreme; na vzhodnem pasu in na obali pa povsem oblačno. Na zahodu se bodo pojavljale rahle krajevne padavine, ki pa bodo pogostejše na vzhodu. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1000 m, zvečer pa nižje. Ob morju bo pihal rahel do zmeren južni veter.

Jutri bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo že zjutraj začele pojavljati padavine, ki se bodo popoldne okrepile in razširile nad vso Slovenijo. Po nižinah bo deževalo. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER