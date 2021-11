Petek, 12. novembra 2021

Zmerno do spremenljivo oblačno bo; ponoči se bodo pojavljale temperaturne inverzije, po nekaterih dolinah in tudi nižinah bodo možne meglice ali megla. Še bo sorazmerno toplo za ta čas.

Danes bo v gorah in na Primorskem dokaj sončno in toplo, po nižinah v notranjosti pa bo večinoma vztrajala nizka oblačnost.

Jutranje temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 8, najvišje dnevne od 7 do 11, ob morju in na Goriškem okoli 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER