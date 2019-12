Petek, 13. decembra 2019

Oblačno bo s padavinami, ki bodo na zahodu zmerne, na vzhodu pa znatne. V hribih bo snežilo do dna dolin. Sprva bo dopoldne sneženje ali dež s snegom možno na območju osrednje in zahodne nižine, nato pa bo v glavnem samo deževalo. Pihali bodo zmerni do občasno okrepljeni severni vetrovi, v Trstu pa jugo. Zvečer bo pa v Trstu prehodno zapihala burja.

Danes dopoldne bodo padavine najprej zajele Primorsko in se nato postopno razširile nad vso Slovenijo. Po nižinah Primorske bo deževalo, v notranjosti pa bo sprva deloma snežilo, deloma deževalo, zvečer pa večinoma snežilo. Dopoldne bo ponekod zapihal veter južnih smeri, ob morju jugo, zvečer pa severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER