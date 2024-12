Do polovice popoldneva bo jasno. V nižinah bo možna poledica. Na območju Trbiža bo možna nizka oblačnost ali megla. Popoldne se bo pooblačilo. Na Krasu in ob obali bo pihal burin.

Danes bo po večini države delno jasno, na Primorskem pa pretežno jasno, še bo pihala šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, najvišje dnevne od 1 do 4, na Primorskem okoli 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.