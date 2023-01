Prevladovalo bo spremenljivo do bolj oblačno vreme. V večernih urah niso povsem izključene zelo rahlo padavine na vzhodnem pasu; nato se bo postopoma iz Karnije proti vzhodu pričelo jasniti.

Pretežno oblačno bo in večinoma suho. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA