Prevladovalo bo oblačno do spremenljivo vreme. Ponoči in zjutraj bodo med laguno in pordenonsko nižino sprva še možne meglice ali megla. V hribovitem svetu se bo zvečer lahko pojavljala nizka oblačnost.

Na severu bo delno jasno, drugod bo dopoldne po nižinah precej nizke oblačnosti, popoldne pa se bo delno zjasnilo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA