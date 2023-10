Petek, 13. oktobra 2023

Nad južno Evropo in Sredozemljem vztraja obsežno območje visokega zračnega tlaka. Ciklonska območja se preko severne Evrope pomikajo proti vzhodu. Z zahodnikom v višinah k nam priteka topel in postopno nekoliko bolj vlažen zrak.

Pojavljalo se bo spremenljivo do bolj oblačno vreme. Več jasnine bo v visokogorju. Zvečer se bodo na območju med vzhodno nižino in kraško planoto pojavljale meglice ali megla.

Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo le na zahodu. Dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Na zahodu lahko popoldne in zvečer pade kakšna kaplja dežja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA