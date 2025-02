Prevladovalo bo oblačno vreme s padavinami. Meja sneženja se bo zjutraj spuščala od 1000 m do 300 m. Popoldne bo ob morju in na Krasu še deževalo, pihala bo zmerna do močna burja.

Jutri bo oblačno. Po nižinah Primorske bo deževalo, drugod večinoma snežilo. Popoldne bodo padavine počasi slabele. Na Primorskem bo pihala zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.