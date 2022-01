Petek, 14. januarja 2022

Nad zahodno in srednjo Evropo ter Balkanom je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda bo v višinah nad naše kraje začel pritekati postopno toplejši zrak.

Jasno bo. Ničla bo na nadmorski višini okoli 3000 m. V prizemnih plasteh bodo prisotni temperaturni obrati, predvsem ponoči po nižinah.

Jasno bo, po nekaterih nižinah bo del dopoldneva megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -2, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 4 do 10, na Primorskem in na sončnih pobočjih v nekoliko višjih legah do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER