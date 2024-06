Vreme bo stanovitno. V nižinskem pasu in na obali bo pretežno jasno; v hribovitem svetu pa zmerno do spremenljivo oblačno. Dopoldne bo na Kraški planoti sprva pihala rahla do zmerna burja, popoldne pa šibki krajevni vetrovi.

Jutri bo po svežem in ponekod meglenem jutru čez dan večinoma sončno in spet topleje.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.