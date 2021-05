Petek, 14. maja 2021

V hribovitem svetu in v nižinskem pasu bo pretežno oblačno, ob morju pa spremenljivo. Plohe in tudi nevihte bodo precej verjetne. Dež bo lahko tudi obilen zlasti popoldne na območju med nižino in Predalpami. Meja sneženja bo na nadmorski višini približno 2000 m. Ob morju bo pihal zmeren južni veter.

Danes bo pretežno oblačno, krajevne plohe in posamezne nevihte se bodo čez dan od zahoda razširile nad večji del Slovenije.

Jutranje temperature bodo od 6 do 13, najvišje dnevne od 13 do 19 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER