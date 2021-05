V hribovitem svetu in v nižinskem pasu bo pretežno oblačno, ob morju pa spremenljivo. Plohe in tudi nevihte bodo precej verjetne. Dež bo lahko tudi obilen zlasti popoldne. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 1700 in 2000 m. Ob morju bo pihal zmeren južni veter.

Jutri se bo nadaljevalo nestanovitno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, predvsem plohami in posameznimi nevihtami.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER