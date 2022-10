Petek, 14. oktobra 2022

V pasu od Iberskega polotoka do Ukrajine je območje visokega zračnega tlaka. Nad srednjo Italijo je majhen ciklon, ob katerem nastajajo močnejše nevihte, počasi se pomikajo nad južni Jadran. Od vzhoda nad naše kraje v prizemni plasti doteka bolj vlažen zrak.

Danes bo delno jasno, v notranjosti bo zjutraj in dopoldne precej megle in nizke oblačnosti.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 17 do 20, na Primorskem do 24 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA