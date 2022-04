Petek, 15. aprila 2022

V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno in sorazmerno toplo. V hribovitem svetu bo dopoldne sprva lepo jasno vreme, popoldne se bo pooblačilo in možen bo rahel dež, ki se bo v večernih urah lahko pojavil tudi ponekod v ravninskem pasu. Pihali bodo krajevni vetrovi, zvečer bo na obali zapihala burja. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 2700 m.

Jutri se bo od severa oblačnost povečala, popoldne bodo krajevne padavine, deloma plohe. Zapihal bo severovzhodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER