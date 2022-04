Petek, 15. aprila 2022

Čez dan bo v nižinskem pasu in na obali prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme. V hribovitem svetu bo dopoldne sprva lepo jasno, popoldne se pa bo pojavljala spremenljiva oblačnost. Možen bo tudi dež, ki se bo v večernih urah lahko pojavil tudi v zgornji ravnini. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes se bo od severa pooblačilo. Sredi dneva bodo na severu že krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile proti jugu. Zapihal bo severovzhodni veter. Na Primorskem bo suho, pozno zvečer bo zapihala šibka burja.

Jutranje temperature bodo od 2 do 9, najvišje dnevne od 18 do 23, na jugovzhodu do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER