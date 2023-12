Petek, 15. decembra 2023

Ciklonsko območje z vremensko fronto se je pomaknilo nad vzhodni Balkan. Nad srednjo Evropo in Alpami se krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severa priteka k nam nekoliko hladnejši in v višinah bolj suh zrak.

Danes bo rahlo oblačno vreme. Na območju Trbiža bo dopoldne možna nizka oblačnost. Od popoldneva bo na obalnem območju zapihala zmerna burja. V visokogorju in sredogorju Julijcev bo pihal zmeren severovzhodnik.

Na Primorskem bo pretežno jasno, prehodno bo pihala šibka burja. Drugod bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Popoldne bo ponekod zapihal severovzhodni veter.

Jutranje temperature bodo okoli 0, v alpskih dolinah do -5, ob morju 4, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA