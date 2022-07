Povsod po deželi bo jasno do rahlo oblačno vreme. Popoldne se bo pooblačilo in možne bodo krajevne plohe ali nevihte. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Jutri bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni, osrednji in vzhodni Sloveniji krajevne nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Zvečer bo na Primorskem zapihala šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA