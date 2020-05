Prevladovalo bo oblačno vreme; na obalnem območju bodo padavine bolj zmerne, v nižinskem pasu znatnejše, v hribih pa bolj obilne. Verjetne bodo tudi nevihte.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodni polovici Slovenije bodo občasno krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Spet bo zapihal južni do jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER