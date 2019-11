Petek, 15. novembra 2019

Nad zahodno polovico Evrope je obsežno območje nizkega zračnega tlaka z več središči. Nov ciklon z vremensko fronto se iznad zahodnega Sredozemlja pomika proti Italiji. K nam od jugozahoda doteka prehodno nekoliko manj vlažen zrak.

Oblačno bo s padavinami, ki bodo na zahodu zelo obilne, zlasti v Karnijskih Predalpah. Na obali bo dopoldne dež bolj zmeren. Popoldne in zvečer bodo povsod možne plohe in nevihte. V visokogorju bo močno snežilo. V Alpah bo meja sneženja na okoli 1600-1800 m, v Predalpah pa okrog 1800-2000 m. Zvečer se bo meja sneženja nekoliko znižala. Predvsem popoldne bo na obali pihal okrepljen jugo, ki se bo zvečer obračal v jugozahodno smer. Tudi v visokogorju bo pihal okrepljen južni veter. Pogoji bodo še ugodni za visoko plimovanje morja in valovanje bo močno povišano.

V zahodni in deloma osrednji Sloveniji bo občasno deževalo. Drugod bo pretežno oblačno in večinoma suho. Ob morju bo pihal zmeren, občasno okrepljen jugo, ponekod drugod jugovzhodni veter. Zvečer se bodo padavine okrepile in v noči na soboto zajele vso Slovenijo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem od 7 do 12, najvišje dnevne v Gornjesavski dolini okoli 4, drugod od 8 do 12, na Primorskem do 17 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER