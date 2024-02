Petek, 16. februarja 2024

Prek srednje in severne Evrope se pomika topla fronta, zahodni rob celine pa je dosegla hladna. Nad osrednjim Sredozemljem, Alpami in Balkanom ter nad srednjo in vzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. K nam z vetrovi zahodnih smeri doteka v višinah razmeroma topel zrak.

Spremenljivo do pretežno oblačno bo. V hribovitem svetu se bodo pojavljali temperaturni obrati z ničto izotermo okrog 3000 m. V laguni in v Pordenonski nižini na mejo z Venetom bo možna megla.

Večinoma sončno bo. Ob morju bo občasno lahko megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2, ob morju do 4, najvišje dnevne od 12 do 17 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.