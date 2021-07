Petek, 16. julija 2021

Spremenljivo do oblačno vreme bo, po nižinah in ob obali pa rahlo pooblačeno. Popoldne se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne padavine in plohe. Pihali bodo zmerni vetrovi raznih smeri, ob morju pa zmerna burja.

Spremenljivo do pretežno oblačno bo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne padavine, tudi nevihte. Zapihal bo veter severne smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 20 do 26, na Primorskem in na vzhodu do 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER