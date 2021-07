Napoved je delno negotova; kaže na bolj spremenljivo do oblačno vreme, možne bodo plohe in tudi nevihte; v nižinskem pasu in na obali bo pihal severozahodnik.

Deloma jasno bo z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

