Petek, 16. junija 2023

Nad osrednjim Sredozemljem je ciklonsko območje, nad severnim delom Evrope pa je območje visokega zračnega tlaka. Nad srednjo Evropo se še zadržuje višinsko jedro hladnega zraka, ki nekoliko vpliva tudi na vreme pri nas.

Dopoldne bo povsod jasno do rahlo oblačno vreme, popoldne bo v hribovitem svetu zmerno do spremenljivo oblačno tudi z verjetnimi plohami ali nevihtami, ki se bodo lahko širile tudi proti nižinam. Kakšna nevihta bo lahko tudi močnejša. Na obalnem območju bo dopoldne pihala zmerna burja, nato pa šibki lokalni vetrovi.

Danes bo sončno, popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA