Petek, 16. oktobra 2020

Dopoldne bo pretežno oblačno vreme, še bodo možne občasne padavine. Od popoldneva se bo predvsem po nižinah in na obali jasnilo. V hribih pa bo še možna kakšna ploha. Ob morju bo sprva še pihala šibka burja, ki bo nato ponehala.

Oblačno bo, občasno bo ponekod še rahlo deževalo. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 6, na Primorskem do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER