Petek, 16. septembra 2022

Nad severno Evropo je globoko ciklonsko območje. Hladna fronta se bliža srednji Evropi in severnim Alpam. Pred njo k nam od jugozahoda še priteka topel in vlažen zrak.

Pretežno oblačno bo, pojavljale se bodo nevihte, dež bo v glavnem znaten, lahko tudi obilen v nižinskem pasu in na obali, zlasti vzhodni. Ob morju bo pihal zmeren jugo, zvečer pa bo zapihala burja. V hribih in na zahodnem pasu bodo padavine in nevihte manj pogoste.

Danes bo oblačno. Dež bo zajel vso Slovenijo, predvsem v zahodni in južni Sloveniji bodo vmes tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, na Goriškem in ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA