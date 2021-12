Petek, 17. decembra 2021

Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. V spodnjih plasteh ozračja priteka z vzhodnimi vetrovi nad naše kraje postopno bolj suh zrak.

Jasno do rahlo oblačno bo, pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Delno jasno bo. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, ki se ponekod lahko zadrži večji del dneva.

Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0 na obali do 3, najvišje dnevne od 3 do 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER