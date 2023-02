Petek, 17. februarja 2023

Od obale do Predalp se bo pojavljalo pretežno oblačno vreme; prisotna bo nizka oblačnost. V notranjosti hribovitega sveta in v visokogorju se bodo pojavljale delne lahko pa tudi obširnejše razjasnitve. V nižinskem pasu in na obali se bodo zlasti v najhladnejših urah pojavljale meglice ali megla.

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, več sonca bo v severnih in vzhodnih krajih. Marsikje bo čez dan pihal jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 1, na Primorskem od 1 do 5, najvišje dnevne pa od 11 do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA